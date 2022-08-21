На основе этого проекта ОАО «Азеришыг» реконструирует сети электроснабжения более 100 населенных пунктов в различных регионах Азербайджана. Работы уже завершены в десятках населенных пунктов.

ОАО «Азеришыг» реконструировало электросети пяти сел Хачмазского района, еще в семи селах района продолжаются работы по реконструкции сети. Как сообщает пресс-служба ведомства, работы по реконструкции электросети в селах Хачмазского района, построенной в середине прошлого века, осуществляются в рамках утвержденного в начале года инвестиционного проекта.

В рамках проекта начаты работы по реконструкции электросетей в селах Саркарли, Учгюн, Узуноба, Гаджиахмедоба, Ханоба, Падар и Шихлы Хачмазского района. А в селах Ергюдж, Армудпадар, Ахмедоба, Якубоба и Хасангала реконструкция электросетей уже завершена.

В рамках реконструкции в селе Саркарли будут установлены 3 комплектных трансформаторных пункта. Будет обновлено около 12 км 10 кВ линий электропередачи, более 8 км 0,4 кВ линий электропередач. Реконструкция сети завершена и в селе Хасангала, расположенном в 25 км от районного центра. В этом селе более 400 абонентов. Здесь обновлено более 14 км 10 кВ ЛЭП, более 20 км 0,4 кВ ЛЭП. Энергетическое хозяйство этого села сейчас полностью доведено до современного уровня.

Начальник Хачмазской электросети Рухин Мамедов говорит, что раньше в этих селах из-за ветхости сети часто отключалось электричество, происходили аварии на трансформаторах, деревянные опоры 60-х годов прошлого века опрокидывались в ветреную погоду, ломались линии электропередач. Ветхость электросети также приводила к потере электроэнергии. Теперь же благодаря полной реконструкции сети можно будет стабильно и качественно осуществлять электроснабжение более 3 тысяч абонентов в 12 селах Хачмазского района.