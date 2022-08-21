Владельцы карт ABB теперь смогут совершать платежи также и посредством Google Pay. Google Pay - это удобное и безопасное платежное решение, позволяющее пользователям совершать бесконтактные оплаты устройствами, работающими на базе Android. Пользователю достаточно поднести свой мобильный телефон к POS-терминалу, после чего осуществляется мгновенная оплата. Такого рода инновационные технологии, внедренные со стороны Google, обеспечивают высочайший уровень безопасности для всех видов транзакций.

С помощью Google Pay вы можете производить оплаты в маркетах, аптеках, такси, ресторанах, кафе, розничных магазинах и во многих других торговых объектах. Google Pay в том числе создает удобные условия для оплаты служб доставки еды и продуктов, онлайн-покупок и прочих платежей. Для этого нет необходимости каждый раз заполнять сложные формы и регистрироваться, а просто достаточно ввести данные своей карты в систему всего лишь один раз.