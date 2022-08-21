Юлия Медведева, специально для haqqin.az 14:24

Федеральная служба безопасности России отчиталась в раскрытии убийства Дарьи Дугиной – «преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами». Исполнительница - гражданка Украины, скрывшаяся после преступления в Эстонии, сообщили в российской спецслужбе. В заявлении ФСБ нет ничего странного. Странным было бы, если по нынешним временам сказали бы нечто иное. А так – все вполне укладывается в требования текущей политической конъюнктуры: исполнитель – из Украины, укрылась она, естественно, в недружественной Эстонии, глобальный заговор налицо.

Правда, с правовой точки зрения, заявление ФСБ по данному вопросу не имеет никакой процессуальной ценности, поскольку единственным уполномоченным давать и делать заявления по этому делу является Следственный комитет России. Мнение же ФСБ, ГРУ, военной контрразведки, службы безопасности торгового центра, вердикт бабушек на скамейке или особое мнение бухгалтерии заводской столовой по данному вопросу процессуально совершенно равнозначны, то есть ничтожны. К тому же в данном деле так и остается открытым вопрос – кого хотели взорвать? Поначалу все российские СМИ в голос твердили, что самого Александра Дугина. Дескать, его философские взгляды представляли такую опасность для западных и украинских спецслужб, что его просто необходимо было ликвидировать. «Заказчик - американские глобалистские элиты. Заказчиком и организатором всего этого являются США. Там прекрасно понимают, что идеи и философия имеют значение. В конечном итоге философия Дугина стоит на пути США к глобальной доминации», - утверждают его сторонники. И здесь просто необходимо заметить, что день трагической гибели Дарьи Дугиной стал и днем открытий. Россиянам внезапно стало известно, что есть такой величайший философ современности, как Александр Дугин, сформулировавший, оказывается, идеи евразийства и «русского мира», да еще и внушивший эту идеологию Владимиру Путину. И вообще, «на его идеологии держится современная Россия», - как написали в одном из ура-патриотических изданий.

Назвать Дугина философом и теоретиком чего-нибудь – это сильно ему польстить. Его «труды» представляют собой не «гремучий коктейль», а сущую «бормотуху» из религиозного мистицизма, а также многословных и невнятных рассуждений «ни о чем» и влажных фантазий. Дугин всегда был примером упадка российской общественной идеи, маргинальным мыслителем, не умеющим даже четко сформулировать свои идеи. А потому они всерьез в обществе и не обсуждались, оставаясь предметом жарких дискуссий только в ограниченном пространстве московских «кухонь». И все его «горячие почитатели» толком не прочли ни одного из его многостраничных «трудов», поскольку читать их просто невозможно. Настолько, что ни одна из его книг не разошлась на цитаты. Весь «авторитет» Дугина держался на одном утверждении, что он, дескать, советник Путина по геополитике. Именно так, кстати, он себя и презентовал во время зарубежных лекций и встреч. Что никак и никогда не подтверждалось ни единым фактом. Естественно, как и у всякого гуру, в России у него есть своя секта последователей, есть такие и в некоторых зарубежных странах, поскольку Дугин любит говорить именно то, что от него хотят услышать в той или иной стране – но на звание философа и теоретика, создателя «философской бомбы», которой бы боялись на Западе или в Украине, он никак не тянул. Странный бородатый старец, слегка повернутый на религии и с многозначительным видом вещающий какие-то непонятные вещи – таким он выглядит для людей с критическим мышлением. На культовую фигуру, достойную покушения, Дугин явно не тянул – он был просто идеологической обслугой существующей власти, взгляды которого после 24 февраля вытащили из шкафа и отряхнули от нафталина. Поэтому буквально за сутки российские официальные СМИ совершили головокружительное переобувание в воздухе. И целью покушения была назначена Дарья Дугина (Платонова), дочь «титана мысли и отца русского евразийства». Дарья как икона и сакральная жертва «Русского мира» Читая то, что сейчас о ней пишут, трудно отделаться от того, что в российской мифологии ей уже готовится место то ли «святой», то ли русской Жанны д’Арк. Владимир Путин в своем соболезновании назвал ее светлым, талантливым человеком с настоящим русским сердцем – добрым, любящим, отзывчивым и открытым. «Журналист, ученый, философ, военный корреспондент, она честно служила людям, Отечеству, делом доказывала, что значит быть патриотом России». И наградил орденом Мужества.

А воспоминания о ней уже сочатся елеем: «Дарья Александровна была уникальным человеком. Она была реально, а не поверхностно, образованна: знала несколько языков, у нее были уникальные знания по европейской и отечественной философии. При этом она была очень верующим человеком - принадлежала к единоверию. Это направление, придерживающееся старого обряда, но при этом признающее иерархию МПЦ. Никого подобного ей я лично назвать не могу. Девушка была не просто «дочерью своего отца», а яркой последовательницей его идей. Она сама была уникальным самобытным философом». И так далее – житие святой великомученицы уже готово, осталось внести всего пару мелких штрихов и передать его на утверждение в комиссию по канонизации Русской православной церкви, а уж там только под козырек возьмут и оформят все без бюрократических проволочек, опыт у них в этом деле огромный. Ее отец с этим вполне согласен. Сегодня он говорит следующее: «В результате теракта, осуществленного нацистским украинским режимом, 20 августа при возвращении с подмосковного фестиваля «Традиция» на моих глазах была зверски убита взрывом моя дочь Дарья Дугина… Враги России ее подло, исподтишка убили… Наши сердца жаждут не просто мести или возмездия. Это слишком мелко, не по-русски. Нам нужна только наша Победа. На ее алтарь положила свою девичью жизнь моя дочь. Так победите, пожалуйста! Мы хотели воспитать ее умницей и героем. Пусть и сейчас она вдохновляет сынов нашей Отчизны на подвиг». Официальная версия История, рассказанная ФСБ про террористку Вовк-Шабан, выглядит несколько странно. И возникают неудобные вопросы. Их много, но заострить внимание предлагается пока только на самых главных.