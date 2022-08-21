В Латвии сносят памятник советским воинам

В Риге идут работы по демонтажу памятника освободителям Риги от фашистских захватчиков (памятник Победы), возле которого латвийцы традиционно празднуют 9 Мая.

BBC пишет, что начало работ 23 августа совпало с датой подписания пакта Молотова-Риббентропа в 1939 году и проведения акции "Балтийский путь" 23 августа 1989 года. К памятнику доставлена тяжелая строительная техника, территория огорожена. Правоохранительные органы заранее просили людей не собираться у монумента.

На момент начала работ ажиотажа вокруг памятника не было. Накануне там прошел протест против его сноса, были задержаны семь человек.

Ранее исполнительный директор Рижской думы Янис Ланге сообщил, что монумент не будут взрывать, вместо этого стелу опрокинут. Работы по демонтажу памятника оцениваются примерно в 2 млн евро, еще примерно 200 тыс. евро пожертвований будут потрачены на обустройство территории после сноса.