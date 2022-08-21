Причиной пожара в Агсу, произошедшего 11 августа, был поджог. Об этом haqqin.az сообщили в МЧС Азербайджана.

Отметим, что пожар произошел в селе Мешадганлы Агсуинского района на участке, принадлежащем жителю данного села Таиру Валидову. Пожарным бригадам Министерства по чрезвычайным ситуациям удалось локализовать огонь и не допустить его распространения на близлежащую сельскую школу.

Государственной службой пожарного надзора МЧС установлено, что поджог совершил 42-летний Юсиф Агаев. В своих показаниях Ю.Агаев признался в содеянном.

Собранные по данному факту материалы направлены в правоохранительные органы.