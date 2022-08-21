Украли одну из самых знаменитых фотографий Черчилля

В Оттаве украли одну из самых знаменитых фотографий бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Снимок известен тем, что Черчилль запечатлен на нем без сигары, сообщает канадское издание CTV.

Фотография «Рычащий лев», сделанная канадским фотографом Юсуфом Каршем в декабре 1941 года, была украдена в отеле «Шато Лорье». Согласно сообщению CTV, в выходные сотрудники отеля заметили, что оригинал знаменитого снимка подменили копией.

Фотография была сделана после речи Черчилля в канадском парламенте. Свое название «Рычащий лев» снимок получил из-за инцидента, который произошел во время фотосессии. CTV пишет, что прямо перед съемкой Юсуф Карш без спроса забрал у Черчилля сигару, из-за чего бывший премьер-министр хмуро посмотрел в камеру. Затем он сказал: «Вы даже рычащего льва можете заставить стоять на месте, чтобы сделать фотографию». Через несколько секунд был сделан второй снимок, на котором премьер-министр добродушно улыбается.