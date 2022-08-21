Акар: Турция в Сирии не остановится

Защита границ страны является законным правом Турции, поэтому она сделает все для своей безопасности. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, комментируя вероятность новой антитеррористической операции на севере Сирии, пишет Anadolu.

«Турция предпримет все необходимые шаги в вопросе защиты своей безопасности. Так было и так будет! Нас ничто не остановит. Действия будут предприняты вне зависимости от того, кто поддерживает террористов», - заявил глава оборонного ведомства.

Хулуси Акар добавил, что единственная цель Турции - уничтожение террористов. Анкара проведет операцию в нужное ей время.