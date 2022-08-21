Ильхам Алиев выделил деньги на реконструкцию дорог в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о некоторых мерах по продолжению работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Насиминского района Баку.

Согласно распоряжению, в целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Насиминского района столицы из суммы, указанной в подпункте 1.26.18 «Распределение средств, предусмотренных для государственных капитальных вложений (инвестиционных расходов) в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год», Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяются 2,2 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в указанном размере, Кабинету Министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.