Mastercard празднует запуск GooglePay в Азербайджане

Mastercard возглавляет процессы цифровизации платежей в Азербайджане, делая цифровую трансформацию частью повседневной жизни. Безналичный Азербайджан (Cashless Azerbaijan) – программа, которая была запущена несколько лет назад, - полностью изменила финансовый ландшафт, сделав платежные процессы прозрачными, простыми, и укрепила экономику страны. Бесконтактные платежи стали популярными в Азербайджане вместе с ростом доверия к технологиям.

В то время как смартфоны стали больше, чем средство связи и используются людьми, чтобы посещать различные мероприятия, обедать, теперь они еще и превратились в держателей карт лояльности и банковских карт.

С сегодняшнего дня владельцы Mastercard в Азербайджане смогут добавлять свои карты в Google Wallet и расплачиваться с помощью своих телефонов Android и других смарт-устройств, везде, где принимаются бесконтактные платежи.

Авшар Гюрдал, Генеральный директор Mastercard по Турции и Азербайджану, заявил, что количество платежных карт удвоилось с момента запуска программы «Безналичный Азербайджан». «Мы полны решимости привести Азербайджан к безналичному будущему. Поэтому все наши проекты и планы служат созданию инфраструктуры цифрового и безналичного будущего. С начала пандемии мы реализовали в стране ряд проектов, что привело к увеличению количества безналичных платежей и повышению уровня информированности и доверия среди конечных пользователей. Объем операций посредством POS-терминалов увеличился с 2,6 млрд до 11 млрд манатов, доля электронной коммерции выросла с 9% до 30%. Такой темп роста означает более чем 10-кратное увеличение объемов электронной коммерции за последние 4 года.