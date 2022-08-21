Запись звуков, которые издает черная дыра, была опубликована в Twitter-аккаунте NASA.

Ученые исследовали звуки черной дыры, которая расположена на расстоянии более 200 млн световых лет от Земли в Скоплении Персея.

Галактики в нем окутаны горячим газом. Благодаря близости к газовым облакам можно наблюдать колебания звуковых волн. Они выглядят как газовая рябь. Группа астрономов из рентгеновской обсерватории NASA «Чандра» в 2003 году собрала данные об этой ряби и преобразовала их в звуки, которые может услышать человек.

«Неправильное представление о том, что в космосе нет звука, возникает потому, что большая часть пространства представляет собой вакуум, не позволяющий звуковым волнам распространяться. Но в скоплении галактик так много газа, что мы улавливаем настоящий звук космоса. На записи он усилен, чтобы можно было услышать черную дыру», — написало NASA.