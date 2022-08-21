«Карабах» против «Виктории»: последний бой за Лигу чемпионов

Сегодня в 23:00 по бакинскому времени в чешской Пльзени начнется ответный матч раунда плей-офф футбольной Лиги чемпионов между «Викторией» и « Карабах ом». Первый матч, напомним, завершился со счетом 0:0.

Судить сегодняшнюю встречу будет бригада арбитров из Португалии во главе с Артуром Диашем.

В случае успеха «Карабах» во второй раз в своей истории и истории азербайджанского футбола пробьется в групповой раунд главного клубного турнира Европы. Впервые это произошло в 2017 году, когда команда Гурбана Гурбанова одолела датский «Копенгаген» (1:0, 1:2). В группе «Карабаху» достались «Атлетико», «Челси» и «Рома». В результате чемпион Азербайджана ожидаемо занял в группе последнее место, однако изрядно потрепал нервы испанцам, дважды сыграв с ними вничью (0:0, 1:1).

«Виктория» в отличие от «Карабаха» трижды играла на групповой стадии Лиги чемпионов и все три раза занимала 3-е место в группе, продолжив борьбу в Лиге Европы.

«Карабах» и «Виктория» встречались в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона 2016/17. Матч в Пльзене завершился со счетом 0:0, а в Баку чехи смогли сравнять счет в концовке и прошли дальше – 1:1.

Стоит еще раз напомнить, что азербайджанские и чешские клубы провели в еврокубках 11 матчей и пока нашим командам не удалось одержать ни одной победы. Сегодня «Карабах» может прервать эту серию.

В нынешней Лиге чемпионов агдамцы уже прошли польский «Лех», швейцарский «Цюрих» и венгерский «Ференцварош». «Виктория» начала борьбу со 2-го раунда. Чехи одолели финский ХИК и молдавский «Шериф».

Также стоит сказать, что неудачник сегодняшнего матча сыграет на групповой стадии Лиги Европы.