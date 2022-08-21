США намерены усилить давление на страны, которые продолжают оказывать поддержку России в том числе с обходом санкций. Речь в первую очередь идет о Китае и Индии, также американские власти намерены сосредоточиться на сокращении доходов России от экспорта собственных ресурсов, ударив по банкам и криптобиржам, которые российские власти используют, чтобы проводить платежи. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

Отдельным пунктом американского плана заявлены «российские олигархи», которые продолжают помогать Москве обходить западные ограничения и налаживают поставки в Россию санкционной продукции, в том числе военного характера. Нарастить давление также планируется и на страны, которые не присоединились к санкциям, но извлекают выгоду от сотрудничества с Москвой.

Китайские власти ранее сообщали, что не будут присоединяться к «незаконным ограничениям», которые наносят вред китайской экономике и бизнесу. США же уверены, что Китай помогает России поставками высокотехнологичной продукции, в том числе и для военной промышленности. Теперь США намерены сосредоточиться на поиске и устранении способов обхода западных санкций со стороны России, отмечает издание. Таким образом Белый дом рассчитывает подорвать финансовую стабильность Москвы и снизить военный потенциал.

Издание отмечает, что представители американского истеблишмента уже вели переговоры с китайскими и индийскими коллегами, подобные переговоры были и с представителями турецких политических элит. Недавно Турция заверила, что не намерена нарушать западный санкционный режим, индийские власти публично не выступали по этому вопросу, однако известно, что США вели переговоры о сокращении объемов закупки российской нефти.