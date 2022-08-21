Samsung решил максимально эффективно завоевать главенствующие роли в рейтингах продаж складных смартфонов и в этом году. Поэтому в смартфонах учтены и современные тенденции: вдохновляющий дизайн, прочность и надежность устройства улучшенные функции камеры, внешний экран, а также ряд технических улучшений и оптимизация интерфейса при взаимодействии со смартфоном с гибким экраном. В свою очередь, смартфоны Galaxy Z Fold4 и Galaxy Z Flip4 с подходящими характеристиками перед каждым может открыть путь творчества и самовыражения.

Совсем недавно Samsung провела очередную презентацию, на которой традиционно были показаны обновления следующих поколений раскладных смартфонов с гибким экраном - Galaxy Z Fold4 и Galaxy Z Flip4. Несмотря на то, что мы говорим о новых категориях смартфонов на рынке, которые отличаются оригинальным дизайном, все равно можно смело утверждать, что такие устройства подталкивают технологии вперед. Кроме этого, для кого-то они просто удобны для повседневной жизни.

Индустрия смартфоностроения не стоит на месте, а наоборот, продолжает удивлять нас своими новшествами. Стоит вспомнить, как, в течение многих лет подряд, появлялись новые устройства, усовершенствовались элементы дизайна: смартфоны с широкоформатными дисплеями, полноэкранные безрамочные гаджеты, слайдеры, а теперь и складные смартфоны.

Для тех, кто ищет гармоничное сочетание стиля и современных технологий, необходимые в современном мире, Galaxy Z Flip4 станет идеальным и универсальным вариантом. Однако гигант техники не забывает и о тех, кто стремится к продуктивной работе и одновременно к увлекательному отдыху. Для них идеальным устройством станет Z Fold4 с производительностью нового уровня, которые могут быть и смартфоном, и небольшим планшетом с адекватной многозадачностью.

Компактный и функциональный Galaxy Z Flip4 с гибким экраном AMOLED диагональю 6,7 дюйма — это настоящее устройство для самовыражения. Samsung расширил ассортимент цветов, подходя к более спокойным палитрам. Начиная с сегодняшнего дня пользователи моделей Galaxy Z смогут выбрать один из расширенной гаммы цветов, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность. Galaxy Z Flip4 в сложенном виде — это не только красиво, но и также функционально.

Благодаря внешнему экрану вы можете проверять сообщения, делать фото, включать музыку и многое другое — осталось только настроить параметры легкого доступа. Смартфон также снабжен функцией FlexCam — это удобный вариант использования камеры, когда нет необходимости держать телефон в руках. Для этого достаточно использовать различные варианты углов обзора для групповых фото, селфи и видео с потрясающим ракурсом.

Смартфон, планшет или компьютер – сценарий использования этого гаджета Galaxy Z Fold4 выбираете исключительно вы сами. Новинка с гибким экраном AMOLED диагональю 7,6 дюйма с разрешением QHD+ — просто идеальный помощник для создания баланса между работой и личной жизнью в мобильном формате.

При создании обновленных поколений серии Galaxy Z особое внимание уделялось защите устройств от повреждений. Смартфоны Galaxy Z Fold4 и Galaxy Z Flip4 поддерживают влагозащиту по стандарту IPX8 (он присвоен на основании тестирования на погружение в пресную воду на глубину до 1,5 м на срок до 30 минут). Благодаря эксклюзивному Corning® Gorilla® Glass Victus® смартфонам выдержать в самых непростых ситуациях не будет помехой. Суперпрочный корпус из армированного алюминия защитят смартфон от многих неприятностей, таких как царапин, трещин и других повреждений.

Стоит обратить внимание на обновление параметров камер у смартфонов. Разрешение широкоугольной камеры Galaxy Z Fold4 увеличилось до 50 МП, а фокусное расстояние телефото улучшилось до 3-кратного оптического зума, который предоставляет 30-кратный Space Zoom. Galaxy Z Flip4 оснащен двумя модулями основной камеры: сверхширокоугольным и ультраширокоугольным с разрешением 12+12 МП. Разрешение селфи-камеры равно 10 МП.

До 1 Сентября можно оформить предзаказ новых смартфонов Galaxy Z Fold4 и Galaxy Z Flip4 у официальных дистрибьюторов Samsung в Азербайджане. При этом, в подарок к предзаказу вы получите смарт-часы Galaxy Watch4 и эксклюзивную гарантию на внутренний дисплей смартфона Samsung Care+. В случае, если этот дисплей получит какое-либо повреждение, вы сможете поменять его в офицальных сервис-центрах Samsung заплатив всего лишь за сервисное обсуживание.

Более подробную информацию о новых смартфонах Samsung можно получить на официальном сайте: www.samsung.com/az.