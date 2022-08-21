Банк Республика представил возможность бесконтактных платежей Google Pay

В нынешние дни смартфоны играют важную и особую роль в нашей жизни. Эти устройства выступают в роли необходимых помощников в любых видах деятельности на протяжении всей нашей жизни. Смартфоны предлагают множество функций: к примеру, хранение платежей и бонусных карт, проездных билетов, участие в мероприятиях, заказ еды и возможность совершать покупки где угодно.

С сегодняшнего дня пользователи карт Банка Республика также смогут воспользоваться услугами Google Pay. Клиенты банка смогут быстро и безопасно оплачивать ежедневные покупки с помощью устройств на базе Android и Wear OS, поддерживающих технологию бесконтактных платежей (NFC).

Google Pay предоставляет покупателю возможность совершать безопасные покупки, расплачиваясь в магазинах (в местах, где доступна бесконтактная оплата), в приложениях и через онлайн-сервисы.

Владельцы карт Банка Республика смогут хранить свои кредитные или дебетовые карты для Google Pay в Google Wallet, цифровом кошельке, также запущенном сегодня в Азербайджане. Google Pay и Google Wallet делают платежи более безопасными благодаря нескольким уровням безопасности.