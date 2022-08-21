Ильхам Алиев утвердил пять соглашений с Узбекистаном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил ряд соглашений с Узбекистаном, сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно сообщению, Ильхам Алиев подписал указы об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджана и правительством Узбекистана о сотрудничестве в военной сфере"; "Соглашения между правительством Азербайджана и правительством Узбекистана о межрегиональном сотрудничестве"; "Соглашения между правительством Азербайджана и правительством Узбекистана о сотрудничестве в области борьбы с незаконной миграцией"; "Соглашения о сотрудничестве между Национальным архивным управлением Азербайджана и Агентством "Озархив" Узбекистана в области архивного дела"; "Соглашения между правительством Азербайджана и правительством Узбекистана о сотрудничестве в сфере промышленности".

Все соглашения подписаны 21 июня 2022 года в Ташкенте в ходе официального визита в Узбекистан президента Азербайджана.