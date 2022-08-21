В Азербайджане ребенка назвали Идеалом, а он через 15 лет убил свою мать

В ближайшие дни состоится суд над 15-летним Идеалом Мамедзаде, обвиняемым в убийстве родной матери.

Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, предварительное следствие по делу уже завершено, материалы уголовного дела направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Дело находится в распоряжении судьи Расима Садыгова.

Отметим, что убийство произошло в апреле этого года вблизи станции метро «Нефтчиляр». 37-летняя Ульвия Исмаилова скончалась на месте происшествия от полученных ножевых ран. Убийство было совершено прямо перед камерами видеонаблюдения, установленными перед торговым центром.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство).