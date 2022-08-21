Бывший замглавы Исполнительной власти Ленкорани может сесть в тюрьму за избиение ребенка

Завершено следствие в отношении бывшего заместителя главы Исполнительной власти Ленкоранского района Расиля Арифгызы по факту физического насилия в отношении ученика 9 класса городской школы-лицея № 4.

Следствием установлено, что под предлогом выдачи аттестата 14 июля 2022 года, на основании незаконного приказа Расили Арифгызы ее водитель доставил ученицу Гюнель Алиеву в дом чиновницы. Нарушив свои служебные полномочия, Расиля Арифгызы насильно отобрала у несовершеннолетней девочки мобильный телефон, получила доступ к ее личным данным и таким образом нанесла ущерб ее правам и законным интересам.

На основании собранных доказательств Расиле Арифгызы предъявлено обвинение по статье 309.1 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса, а дело направлено в Ленкоранский районный суд для рассмотрения.

Напомним, что на факт нарушения прав подростка обратил внимание haqqin.az в своей публикации на основании жалобы матери Гюнель Алиевой. В публикации «Скандал в Ленкорани: замглавы Исполнительной власти жестоко избила девушку-подростка и шантажировала ее родителей» была подробно описана история с избиением школьницы. Генпрокуратура и власти страны отреагировали на нарушение закона, после чего были приняты меры в соответствии с законодательством страны.