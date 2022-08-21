NASA показало детальные снимки Юпитера фото
Детализированные снимки Юпитера, сделанные телескопом «Джеймс Уэбб», опубликовало NASA на своем официальном сайте.
На изображениях четко видны полярные сияния планеты, которые в тысячу раз сильнее земных. Ученые смогли разглядеть бушующие штормы и ветры.
Несколько снимков получили при помощи ближней инфракрасной камеры обсерватории NIRCam. На них видны тусклые кольца гиганта и полярные сияния на северном и южном полюсе планеты. «Джеймс Уэбб» запечатлел также фоновые галактики и два небольших спутника Юпитера - Амальтею и Адрастею.