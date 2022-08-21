Громкая акция водителей в Баку обернулась уголовным преследованием руководителей компании

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание суда по уголовному делу в отношении руководителя логистической компании R Group Azerbaijan Ремиша Джафарова и его отца Закрама Джафарова.

В ходе заседания суда под председательством судьи Азера Пашаева стало известно о том, что в период нахождения под арестом Ремиша Джафарова на основании поступивших жалоб было возбуждено уголовное дело в отношении его отца Закрама Джафарова.

Мужчина обвиняется в мошенничестве, совершенном в отношении нескольких лиц. Заседание суда было перенесено на 26 августа.

Напомним, что 17 февраля водители компании R Group Azerbaijan в знак протеста перекрыли движение на проспекте Гейдара Алиева, в результате чего образовалась многочасовая пробка. В ходе инцидента были задержаны Ремиш Джафаров, Миралем Мамедов, Бахтияр Мамедов и Эльвин Меликов.

Решением суда в отношении Ремиша Джафарова была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Остальные лица были арестованы на 30 суток.

Позднее выяснилось, что Ремиш Джафаров присвоил груз на сумму 37 тысяч долларов, принадлежащий гражданину Беларуси Юрию Гноянику. Также был нанесен ущерб Анару Искандерову, Эльману Акперову, Ифтихару Мехтиеву и Аликраму Мамедову на сумму 68 тысяч долларов.