О последней ситуации в Лачине
«Большинство жителей уже покинули Бердзор (Лачин – ред.). На данный момент в районе остаются около двадцати человек вместе с нами. Как таковых 3-4 семьи», - заявил в интервью армянскому изданию «Грапарак» глава оккупационной администрации в Лачинском районе Нарек Алексанян.
По его словам, последние незаконно проживавшие в оккупационной зоне жители армянской национальности покинут райцентр сегодня, 23 августа, и завтра, 24 августа.
Оставшиеся жители – владельцы продуктовых магазинов, расположенных в райцентре. Магазины функционируют по сей день.
По словам Н.Алексаняна, жителям удалось забрать с собой личные вещи при эвакуации с помощью транспорта, предоставленного государственными учреждениями Армении.
Большая часть покинувших Лачин армян направилась в Зангезурский район Армении, и всего лишь несколько человек переселились в Ханкенди и другие районы в зоне ответственности российских миротворцев. Всем переселенцам предоставлено жилье.