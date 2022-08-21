О последней ситуации в Лачине

«Большинство жителей уже покинули Бердзор (Лачин – ред.). На данный момент в районе остаются около двадцати человек вместе с нами. Как таковых 3-4 семьи», - заявил в интервью армянскому изданию «Грапарак» глава оккупационной администрации в Лачинском районе Нарек Алексанян.

По его словам, последние незаконно проживавшие в оккупационной зоне жители армянской национальности покинут райцентр сегодня, 23 августа, и завтра, 24 августа.