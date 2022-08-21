Шольц дал обещание от лица Запада

Запад будет придерживаться жестких санкций против России и оказывать Киеву военную помощь. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на Крымской платформе.

Он добавил, что Запад никогда не признает присоединение украинских территорий к России.

Международная Крымская платформа - это дипломатическая инициатива Украины, а в перспективе - постоянный международный консультативно-координационный механизм для решения крымской проблемы и включения ее в международную повестку.