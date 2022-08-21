Специалист Минздрава ответил на часто задаваемые вопросы про компьютерную томографию

Специалист-эксперт Министерства здравоохранения Агакиши Яхъяев ответил на вопросы о том, в каких случаях больным коронавирусом необходимо проходить компьютерную томографию, об инструментальной диагностике больных с тяжелым течением вируса, о лечении больных коронавирусом, имеющих сопутствующие болезни. Представляем читателям это интервью.

- При каких обстоятельствах человек, инфицированный коронавирусом, должен пройти компьютерную томографию?

- Компьютерная томография (КТ) играет незаменимую роль в визуализации легких. Это достаточно надежная и точная форма обследования. Так, при обследовании легких можно поставить точный диагноз без необходимости использования контрастного вещества. При этом следует знать, что КТ-диагностика вызывает облучение. Учитывая это, нецелесообразно назначать КТ-обследование каждому больному.

- Тогда в каком случае нужно делать компьютерную томографию?

- Прежде всего хочу отметить, что, как и все КТ-обследования, томографию легких нужно проходить только по назначению лечащего врача (терапевт, пульмонолог, инфекционист). На основании жалоб больного лечащий врач может назначить компьютерную томографию для определения распространенности процесса в легких и ареала распространения возбудителя. Помимо этого, на основании осмотра пациента, выявления симптомов болезни и клинических исследований крови врач диагностирует или подозревает пневмонию. Затем для установления степени тяжести заболевания пациента направляют на компьютерную томографию легких (КТЛ). Если при КТЛ подтверждается вирусная пневмония, то подсчитывается процент поражения легких. На основании вышеизложенного определяется тактика лечения.

- Какое рентгенологическое обследование важно пройти после выздоровления от коронавируса?

- После острого периода COVID-19 на месте пораженных клеток может наблюдаться фиброз (рубцевание легких). Хотя небольшие рубцы не доставляют пациенту дискомфорта, фиброз больших размеров может вызвать у больного дыхательную недостаточность (ДН; ограничение способности легких обеспечивать нормальный газовый состав артериальной крови, происходит перенапряжение компенсаторных возможностей системы внешнего дыхания). Поэтому степень травмы следует оценивать с помощью компьютерной томографии.

Хочу отметить, что рубцевание легких и жалобы пациента могут не совпадать. Например, пациент с поражением легких на 30-40 процентов, в отличие от пациента с меньшим поражением легких, может не знать о своей болезни и не предъявлять жалоб на боли. Причиной этого является функциональный резерв здоровых легких. Для этого врачи, особенно пульмонологи (доктор, занимающийся диагностикой и лечением заболеваний дыхательной системы), проверяют резерв легких, проводя спирометрию (дыхательный тест, с помощью которого можно обнаружить различные болезни легких). Затем больному назначают лечение.

- Какое рентгенологическое исследование не рекомендуется больному с тяжелым течением вируса?

- Некоторые граждане ошибочно полагают, что магнитно-резонансная томография (МРТ) превосходит КТ. Это в корне неправильная мысль. МРТ не позволяет в полной мере оценить состояние желудочно-кишечного тракта и легких. По этой причине нельзя использовать метод МРТ-диагностики при обследовании легких. Сюда также входит ультразвуковое исследование (УЗИ). Хотя УЗИ является недорогим и безрадиационным методом диагностики, оно очень плохо подходит для оценки состояния легких. Иногда врачи хотят оценить повреждение легких через более короткий промежуток времени. Учитывая полученную дозу облучения, не рекомендуется частое проведение данной процедуры. По этой причине вместо томографии легких будет более целесообразным сделать рентген легких.

- Как известно, у инфицированных коронавирусом, помимо легких, могут поражаться и другие органы. Как в таких случаях проводится рентгенологическая диагностика?

- Да, к сожалению, коронавирус, помимо легких, способен вызывать осложнения и в других органах. Это относится не только к вирусу COVID-19. И при других вирусных пневмониях могут поражаться другие органы. В таких случаях наша задача выявить наиболее вероятные осложнения в поврежденных органах. Одним из самых серьезных осложнений коронавируса является активация свертывающей системы крови. По этой причине врачи иногда рекомендуют пациентам, инфицированным вирусом, принимать разжижители крови. Распространенным методом коагуляции и исследования тромбов является допплеровское исследование (ультразвуковое исследование сосудов).

Также есть инвазивный метод ангиографии (метод, позволяющий оценить внутренний просвет сосудов – наличие в нем сужений, расширений или полного прекращения тока крови по сосуду). Метод основан на возможности увидеть в рентгеновском излучении аппарата ангиографа введенный в сосуд специальный раствор (рентгенконтрастное вещество). Одним из основных преимуществ инвазивной ангиографии является то, что этот метод исследования не ограничивается выявлением тромба.

- Ваши рекомендации людям с сопутствующими заболеваниями. Какие правила они должны соблюдать, чтобы защитить себя от вируса?

- В группу риска входят лица, страдающие хроническими заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы, а также с сопутствующими заболеваниями. Например, у людей с хроническими заболеваниями легких тяжелое течение коронавируса может вызвать более обширное поражение легких. В таких случаях лечащему врачу рекомендуется проконсультироваться с пульмонологом и рентгенологом. Кроме того, у больных сахарным диабетом, находящихся на гемодиализе, и у курильщиков может наблюдаться кальцификация сосудов (атеросклероз). Поэтому лицам, страдающим сопутствующими заболеваниями, чтобы защитить себя от вируса, важно соблюдать правила гигиены рук и респираторной гигиены. Также рекомендую использовать медицинские маски в закрытых помещениях и в общественном транспорте, по возможности минимизировать пребывание в местах массового скопления людей. Не будем забывать, что пандемия все еще продолжается и число людей, заразившихся вирусом, увеличивается.