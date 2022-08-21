Шахин Мустафаев и Мгер Григорян обсудят делимитацию границы
Встреча представителей комиссий по вопросам демаркации и безопасности границы между Азербайджаном и Арменией намечается в августе в Москве. Об этом говорится в заявлении службы вице-премьера Армении Мгера Григоряна.
"Отдельная повестка вопросов на данный момент не определена", - сказали в офисе.
Отметим, что совместная комиссия Азербайджана и Армении по делимитации границы действует в формате двух вице-премьеров - Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна.