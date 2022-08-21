Отметим, что как стало известно из репортажа азербайджанского журналиста Эйнуллы Фатуллаева, Закарян отправился в Забух в качестве волонтера. Сам Закарян покинул село 20 августа.

«Сельчане ждали, что 22 августа им выдадут сертификаты на их квартиры, после чего покинули бы село. Но все было сделано для того, чтобы сельчане покинули село раньше крайнего срока, не успев озвучить требование по жилищному вопросу», - сказал он в интервью армянским СМИ, добавив, что ему неизвестно, в итоге переселенцы получили сертификаты или нет.

Всего два жителя Забуха сожгли не свои дома.