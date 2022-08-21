Что пообещал Запад Украине?

Западные страны анонсировали новые меры поддержки Украины на саммите «Крымская платформа. Среди них – новые санкции против России, отправка дополнительного оружия и другие меры поддержки, пишет радио НВ.

В онлайн-формате встретились больше 60 стран и иностранных организаций. Европейские лидеры высказались в поддержку Украины.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа никогда не признает аннексию Крыма. С ней согласился генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Зима будет тяжелой, и мы видим, что война идет на истощение. Но мы будем оказывать поддержку Украине, чтобы она могла выстоять как суверенная независимая нация столько, сколько это будет необходимо», - заявил он.

Канада и Германия анонсировали новый пакет военной помощи Украине. В новых поставках будут системы ПВО, ракетные системы и боеприпасы. Оттава введет новые санкции против 62 российских физических лиц и одной компании из оборонного сектора.