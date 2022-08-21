Украина расторгла еще одно соглашение с Россией

Украина разорвала соглашение с правительством РФ о мерах по обеспечению параллельной работы энергетических систем двух стран. Решение согласовал украинский Кабинет Министров, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

«Прекращено действие соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством РФ о мерах по обеспечению параллельной работы Объединенной энергетической системы Украины и Единой энергетической системы РФ», - написал он.

В марте этого года Украина стала членом «энергетического Евросоюза», то есть присоединилась к системе ENTSO-E. Для синхронизации с европейской энергосистемой Киев инвестировал в модернизацию своих сетей более €600 млн.