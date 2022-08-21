Nar представляет приложение LingoKids, созданное для того, чтобы дети могли весело изучать английский язык, со скидкой в 70%. Таким образом, абоненты Nar могут получить приложение всего за 7,70 маната в месяц вместо 25,50 маната. Кроме того, абоненты «Nar» могут пользоваться приложением бесплатно в течение одного месяца.

Благодаря приложению LingoKids дети могут приобрести знания английского языка через интерактивные игры, видео, песни и многое другое, автоматически адаптирующиеся к скорости обучения каждого ребенка и меняющие уровень сложности.

Приложение также помогает детям улучшить навыки общения и внимательности, а также развить навыки творческого и критического мышления.

Получить скидочный купон от «Nar» можно на сайте nar.az/lingokids.