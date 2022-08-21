Алиев и Мирзиёев сверили часы

Согласно сообщению, в ходе телефонного разговора президентов Узбекистана и Азербайджана, который прошел в традиционно открытой, теплой и дружественной атмосфере, были рассмотрены вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества и укрепления отношений стратегического партнерства между двумя странами.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сегодня, 23 августа, провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает сайт президента Узбекистана.

Стороны отметили значительный прогресс в реализации договоренностей, достигнутых по итогам встреч на высшем уровне в июне этого года, отмечается в сообщении. К примеру, в начале августа состоялось очередное заседание совместной межправительственной комиссии и первая встреча министров иностранных дел, торговли и транспорта Узбекистана, Азербайджана и Турции. Наряду с этим, на 70% вырос взаимный товарооборот в текущем году. Начата реализация совместных проектов кооперации в области сельского хозяйства, шелководства и текстильной промышленности, в машиностроении, химической и других отраслях. Ведется работа по скорейшему запуску узбекско-азербайджанского инвестиционного фонда. Расширяется культурно-гуманитарный обмен.

Главы государств выступили за дальнейшее наращивание практического взаимодействия. В этом контексте отмечена важность проведения этой осенью Форума регионов и выставки промышленного потенциала двух стран.

Кроме того, президенты Азербайджана и Узбекистана обменялись мнениями по региональной повестке. Были рассмотрены график и повестка предстоящих многосторонних встреч, в частности, саммитов Шанхайской организации сотрудничества и Организации тюркских государств в Самарканде.

В сообщении отмечается, что телефонный разговор президентов Узбекистана и Азербайджана прошел в традиционно открытой, теплой и дружественной атмосфере.