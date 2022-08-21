В Баку задержали банду налетчиков

Задержаны лица, совершившие налет на дом в поселке Бакиханова Сабунчинского района Баку. Об этом сообщили в МВД.

Отмечается, что 20 августа в 13-й отдел полиции Сабунчинского района поступила информация о том, что трое неизвестных лиц, среди которых была женщина, назвавшись соседями, ворвались в дом А.Керимова. Один из них начал угрожать ему ножом, ударил по лицу, другие, обыскав дом, сбежали.