В Баку задержали банду налетчиков
Задержаны лица, совершившие налет на дом в поселке Бакиханова Сабунчинского района Баку. Об этом сообщили в МВД.
Отмечается, что 20 августа в 13-й отдел полиции Сабунчинского района поступила информация о том, что трое неизвестных лиц, среди которых была женщина, назвавшись соседями, ворвались в дом А.Керимова. Один из них начал угрожать ему ножом, ударил по лицу, другие, обыскав дом, сбежали.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления полиции города Баку, Сабунчинского районного управления полиции и 13-го отделения полиции, были задержаны подозреваемый в совершении грабежа житель Физулинского района, ранее судимый Эльчин Ахмедов, жители города Баку, ранее судимые Эмин Бабаев, Эмиля Алиева и Жаля Махмудова.
По факту в следственном отделе Управления возбуждено уголовное дело. По решению суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.