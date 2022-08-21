Генсек НАТО призвал больше помогать Украине

Страны НАТО должны быстрее и больше помогать Украине, предоставляя ей вооружение. Об этом на форуме «Крымская платформа» заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он заявил, что активно призывает лидеров стран-участниц альянса предоставлять больше оружия и боеприпасов. Союзники по НАТО будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

«НАТО полностью солидарна с Украиной. Союзники полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, ваше право на самооборону и выбор собственного пути», - добавил Йенс Столтенберг.