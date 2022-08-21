США наказали китайские компании

Министерство торговли Соединенных Штатов внесло в черный список семь китайских компаний. По версии Вашингтона, они создавали угрозу для национальной безопасности страны. Информацию об этом разместили в федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства.

«Правительством США было установлено, что эти организации действуют против интересов национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов», - указано в тексте.

Власти утверждают, что указанные организации приобретали и пытались приобретать товары производства США с целью поддержки усилий Китая по военной модернизации.

В черный список Минторга попали одна компания и шесть исследовательских институтов, связанных в том числе с авиакосмической отраслью.