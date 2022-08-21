Зангезурский коридор – почти что воздух для России и Ирана
После введения жестких западных санкций Россия, прилагающая немалые усилия в попытках диверсифицировать свои транспортные маршруты, отдает в качестве основной альтернативы приоритет транспортному коридору «Север-Юг», проходящему через Азербайджан.
Как уже не раз писал haqqin.az, этот коридор позволяет значительно быстрее доставлять грузы из России в страны Персидского залива и Индию. Что только подтверждает содержание меморандума по упрощению транзита грузов между тремя странами, который накануне подписали в Тегеране исполняющий обязанности председателя Госкомтаможни Азербайджана Шахин Багиров, руководитель Таможенной администрации Ирана Алиреза Могаддаси и руководитель Федеральной таможенной службы России Владимир Булавин.
По словам Шахина Багирова, трехсторонний меморандум создаст дополнительные возможности для обеспечения непрерывности международной торгово-логистической цепочки, расширения возможностей транспортного коридора «Север-Юг», а также упрощения операций таможенного транзита в погранично-пропускных пунктах по маршруту Иран – Азербайджан – Россия.
Для координации дальнейшей работы по облегчению транзита стороны договорились о создании специального комитета с участием высокопоставленных представителей таможенных органов трех стран.
Руководитель Таможенной администрации Ирана Алиреза Могаддаси в интервью иранскому телевидению также заявил, что подписанный трехсторонний меморандум упростит транзит грузов через сухопутные границы Азербайджана. «Теперь иранским грузовикам, чтобы добраться до России, не нужно будет простаивать в длинных очередях, товары будут доставляться в пункт назначения значительно быстрее», - сказал Могаддаси.
Иранский чиновник также отметил, что за последний год активность проходящих через Иран торговых коридоров повысилась, а коммерческий обмен и транзит товаров значительно возросли.
Говоря о мерах по предотвращению провоза контрабанды через границы, Могаддаси отметил: «Нами выявлены все уязвимые пограничные пункты и способы контрабанды, чтобы их можно было ликвидировать при своевременном планировании и принятии эффективных мер».
Еще одно важное соглашение было подписано на прошлой неделе в туркменском городе Аваз. Рашид Мередов, вице-премьер и министр иностранных дел Туркменистана, официально заявивший о присоединении Туркменистана к транспортному коридору «Север-Юг», сообщил также, что в мультимодальный транспортный коридор будет интегрирован порт Туркменбаши, что позволит транспортировать через него грузы, поступающие из Ирана и России.
Отметим, что, согласно подсчетам экономистов, перевозка грузов из Москвы в индийский порт Мумбаи благодаря проходящему через территорию Азербайджана участку коридора «Север-Юг» ускорится в два раза.
Одновременно иранская сторона заявила о форсировании строительства участка железной дороги Решт – Астара, являющегося важным компонентом транспортного коридора «Север-Юг». Напомним, этот участок является продолжением железной дороги Казвин – Решт. Грузы, поступающие в иранские порты Джабахар и Бендер-Аббас, будут перевозиться в Россию транзитом через Азербайджан по железной дороге Казвин – Решт – Астара (Иран) – Астара (Азербайджан) и в обратном направлении, увеличивая тем самым транзитные доходы государств-участников транспортного коридора.
Следует отметить, что для находящейся под санкциями России значение коридора «Север-Юг» возросло в разы. После того, как Евросоюз отказался покупать российский уголь, «Север-Юг» рассматривается в Москве как альтернативная дорога для вывоза каменного угля на рынки Центральной и Юго-Восточной Азии.
Ожидается также, что строящиеся на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана автомобильные и железные дороги, которые являются частью Зангезурского коридора, в перспективе также будут интегрированы в транспортный коридор «Север-Юг».
В этой связи важно отметить, что, в соответствии с соглашением, достигнутым между Азербайджаном и Ираном, от населенного пункта Агбенд в Зангиланском районе в Иран будет проложена железная дорога и сооружен автомобильный мост, а уже оттуда, вдоль берега реки Араз, будет обеспечено сухопутное сообщение с Нахчываном.
Соединение автотрассы и железной дороги Горадиз – Агбенд с транспортными коммуникациями на территории Ирана станет в результате новой веткой транспортного коридора «Север-Юг» и значительно упростит выход российских грузов через территорию Азербайджана к портам Персидского залива.