Зангезурский коридор – почти что воздух для России и Ирана

Как уже не раз писал haqqin.az, этот коридор позволяет значительно быстрее доставлять грузы из России в страны Персидского залива и Индию. Что только подтверждает содержание меморандума по упрощению транзита грузов между тремя странами, который накануне подписали в Тегеране исполняющий обязанности председателя Госкомтаможни Азербайджана Шахин Багиров, руководитель Таможенной администрации Ирана Алиреза Могаддаси и руководитель Федеральной таможенной службы России Владимир Булавин.

После введения жестких западных санкций Россия, прилагающая немалые усилия в попытках диверсифицировать свои транспортные маршруты, отдает в качестве основной альтернативы приоритет транспортному коридору «Север-Юг», проходящему через Азербайджан.

По словам Шахина Багирова, трехсторонний меморандум создаст дополнительные возможности для обеспечения непрерывности международной торгово-логистической цепочки, расширения возможностей транспортного коридора «Север-Юг», а также упрощения операций таможенного транзита в погранично-пропускных пунктах по маршруту Иран – Азербайджан – Россия.

Для координации дальнейшей работы по облегчению транзита стороны договорились о создании специального комитета с участием высокопоставленных представителей таможенных органов трех стран.

Руководитель Таможенной администрации Ирана Алиреза Могаддаси в интервью иранскому телевидению также заявил, что подписанный трехсторонний меморандум упростит транзит грузов через сухопутные границы Азербайджана. «Теперь иранским грузовикам, чтобы добраться до России, не нужно будет простаивать в длинных очередях, товары будут доставляться в пункт назначения значительно быстрее», - сказал Могаддаси.

Иранский чиновник также отметил, что за последний год активность проходящих через Иран торговых коридоров повысилась, а коммерческий обмен и транзит товаров значительно возросли.

Говоря о мерах по предотвращению провоза контрабанды через границы, Могаддаси отметил: «Нами выявлены все уязвимые пограничные пункты и способы контрабанды, чтобы их можно было ликвидировать при своевременном планировании и принятии эффективных мер».

Еще одно важное соглашение было подписано на прошлой неделе в туркменском городе Аваз. Рашид Мередов, вице-премьер и министр иностранных дел Туркменистана, официально заявивший о присоединении Туркменистана к транспортному коридору «Север-Юг», сообщил также, что в мультимодальный транспортный коридор будет интегрирован порт Туркменбаши, что позволит транспортировать через него грузы, поступающие из Ирана и России.