Байрамов и Чавушоглу обсудили регион
Во вторник, 23 августа, состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Турции Мевлюдом Чавушоглу, сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе телефонного разговора министры обменялись мнениями по текущей региональной ситуации и повестке дня двустороннего сотрудничества. Были также обсуждены направления сотрудничества в рамках Организации тюркских государств, а также вопросы деятельности на международных платформах.