Азербайджан привлекает больше грузов через «Срединный коридор»

В рамках встречи обсуждались вопросы более широкого использования потенциала «Срединного коридора», увеличения пропускной способности железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, являющейся составной частью данной транспортной артерии, и вопросы формирования единой тарифной политики в отношении транзитных грузоперевозок. В процессе обсуждения была особо подчеркнута важность синхронизации совместных операций для обеспечения стабильного роста транзитных грузопотоков.

В Тбилиси состоялась трехсторонняя встреча ответственных за транспорт министров Азербайджана, Турции и Грузии.

Стороны обменялись мнениями о растущем интересе к «Срединному коридору»: по итогам первого полугодия текущего года грузопотоки выросли на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В ходе обсуждения было отмечено, что потребность в коридоре «Север-Запад» увеличилась почти в три раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. А именно — за первые 6 месяцев текущего года объем транзитных грузов по данному коридору составил 1 миллион 300 тысяч тонн.

Участники встречи подчеркнули активизацию усилий Азербайджана, Турции и Грузии по увеличению пропускной способности железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс, имеющей жизненно важное значение в «Срединном коридоре». Была выражена уверенность в том, что совместные усилия и эффективное сотрудничество позволят преодолеть трудности, возникающие в транспортной сфере.

Также, в ходе визита в Грузию, министр Рашад Набиев провел двустороннюю встречу с заместителем премьер-министра, министром экономики и устойчивого развития Леваном Давиташвили.

В рамках данной встречи стороны обсудили запуск контейнерного блок-поезда между портами Поти и Батуми и портом в Аляте, координацию графиков и унификацию тарифов.