Россия пытается договориться с Литвой

Российские железные дороги пытаются договориться с Литвой об оплате транзита в Калининградскую область. Об этом заявил калининградский губернатор Антон Алиханов на своей странице «ВКонтакте».

«РЖД предложили различные варианты оплаты транзита Литве, полагаем, что решения будут найдены», - написал он.

Чиновник добавил, что для компаний-грузоперевозок решения уже найдены.

Министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис заявил, что операции по расчетам за калининградский грузовой железнодорожный транзит могли бы осуществляться через иностранные банковские учреждения.