Эрдоган: Турция не признает аннексию Крыма

«Турция полна решимости продолжить посреднические усилия и шаги по приближению мира в Украине». Это заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на саммите Крымской платформы, передает агентство «Анадолу».

В своем выступлении турецкий лидер поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за приглашение на участие в мероприятии, приветствовал глав государств и правительств стран, присоединившихся к саммиту платформы.

По его словам, Анкара всецело поддерживает и считает правильной идею создания платформы, нацеленной на эффективную борьбу за Крым мирными путями.

«Турция не признает аннексию Крыма и считает этот шаг незаконным, о чем открыто заявляет с первого дня событий. Позиция нашей страны по Крыму основывается не только на букве закона, но и является принципиальным отражением нравственной позиции Анкары. Возвращение Крыма в состав Украины является также требованием международного права. Сохранение территориальной целостности, суверенитета и политического единства Украины критически важно не только для региона, но и для глобальной безопасности и стабильности», - сказал турецкий лидер.