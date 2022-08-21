Шольц: Запад никогда не признает итоги «референдумов» на территории Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе саммита «Крымская платформа» заявил, что страны Запада никогда не признают итогов «референдумов» по присоединению регионов к России, проводимых на территории Украины.

«Мы осуждаем попытки силой интегрировать части украинской территории. Наше послание ясно: все фиктивные референдумы или другие попытки изменить государство или части украинской территории никогда не признаются», — заявил Шольц.