Офис Зеленского: В начале войны нам предлагали идти на уступки

«В самом начале войны в Украину поступали «рекомендации» пойти на компромиссы, но сейчас таких предложений уже нет». Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель руководителя Офиса президента по вопросам внешней политики и стратегического партнерства Андрей Сибига.

По его словам, очень важным моментом после окончания войны будет привлечение к ответственности российской стороны.

«Мне кажется, что здесь тоже есть полное понимание всех наших партнеров, в том числе и по созданию специального компенсационного механизма. И мне кажется, что все наши союзники четко понимают и видят необходимость помочь после войны создать или построить новую Украину, восстановить уничтоженную инфраструктуру, помочь, перепрыгнуть в новое качество функционирования Украины. Здесь тоже они едины», - добавил заместитель руководителя Офиса президента.