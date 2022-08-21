Эрдоган о роли Турции в прекращении войны в Украине

«Анкара прилагает большие усилия для действенности дипломатических каналов, проявлением чему стали трехсторонняя мартовская встреча глав МИД Турции, России и Украины в Анталье и состоявшаяся впоследствии в Стамбуле встреча делегаций России и Украины», - сказал Эрдоган.

Он подчеркнул, что Турция выступает за справедливый мир, в основе которого лежат территориальная целостность и суверенитет Украины.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении в ходе онлайн-конференции «Крымская платформа» коснулся темы войны в Украине, продолжающейся с 24 февраля текущего года.

Президент Турции также назвал важным и конкретным успехом договоренности по вывозу зерна из портов Украины.

«18 августа в ходе визита во Львов мы вновь подтвердили позицию Турции. Однако сохранение импульса и преобразование его в долгосрочные результаты во многом зависит от мирных шагов самих сторон. Турция полна решимости продолжить посреднические усилия и шаги по приближению мира в Украине», - подчеркнул Эрдоган.

Он отметил, что прекращение войны и восстановление стабильности в Черноморском регионе позволит вздохнуть спокойно не только региону, но и миру в целом.

«В данной связи вновь заявляю о поддержке территориальной целостности Украины, включая Крым, надеюсь на скорое восстановление атмосферы мира в нашем регионе», - заявил президент Турции.