В Белгороде загорелись боеприпасы, жители эвакуированы

«Боеприпасы, которые не успели обезвредить саперы после пожара на складе, загорелись в районе села Тимоново в Белгородской области, жители эвакуированы». Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате жаркой погоды сработал эффект линзы в районе села Тимоново.

«Произошло самовозгорание боеприпасов, которые еще не успели обезвредить саперы. Пострадавших нет, но чтобы обеспечить безопасность жителей, главой Валуйского округа был организован подвоз и размещение жителей в санатории «Красная Поляна», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

Напомним, что склад с боеприпасами загорелся в районе села Тимоново 18 августа.