Инцидент между самолетами Турции и Греции
Турецкие самолеты, выполнявшие задачи НАТО в Средиземном море, подверглись преследованиям со стороны греческих самолетов F-16, заблокировавших радары, передает Минобороны Турции.
Согласно заявлению ведомства, военные самолеты, принадлежащие Греции, сознательно блокировали радары, чтобы помешать миссии турецких истребителей, выполняющих важную задачу НАТО.
В Минобороны Турции отмечают, что преследование со стороны Греции было попыткой нацелиться на деятельность НАТО.
Также было отмечено, что Министерство национальной обороны отрапортовало властям НАТО по поводу инцидента.