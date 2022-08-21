Как заявили haqqin.az в ОАО, целью визита было проведение технического мониторинга Сарсангского водохранилища, ознакомление с текущей ситуацией, определение графика поступления воды из реки Тертер и создание основы для продолжения работ в этом направлении в будущем. На встрече были обсуждены в основном два вопроса – распределение воды и восстановление ее подачи в районы Сарсангского водохранилища, находящиеся на шести орошаемых территориях.

Накануне, 22 августа, представители ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» с участием местных специалистов произвели осмотр Сарсангского водохранилища, расположенного в Карабах ском экономическом районе.

Отмечается, что встреча и переговоры прошли в атмосфере взаимопонимания и конструктивности. Также было согласовано, что такие встречи будут продолжены на регулярной основе и в будущем.

Напомним, что Сарсангское водохранилище, имеющее важное стратегическое значение, было построено в 1976 году. Посредством Сарсангского водохранилища, крупнейшего водного бассейна Карабахского экономического района, орошается 96 000 гектаров (Барда, Тертер, Агдам, Агджабеди, Евлах и Геранбой). На плотине водохранилища построена гидроэлектростанция общей мощностью 50 МВт.