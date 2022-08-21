Генеральный директор ПО «Азеригаз» Руслан Алиев прокомментировал сообщения о якобы росте потерь в газоснабжении. Об этом он рассказал в прямом эфире в социальной сети Facebook.

По словам главы производственного объединения, в конце каждого месяца и каждого квартала экономические показатели «Азеригаз» публикуются в СМИ.

«Что касается разницы в потерях за 7 месяцев 2021 и 2022 годов, хочу отметить, что произошло снижение потерь на 85 миллионов. Если брать в процентах, то это 2,5%. А причина снижения - результат проведенных нами технических работ», - сказал Руслан Алиев.