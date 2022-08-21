Зеленский: О переговорах с Россией не может быть и речи

«О переговорах с Россией, учитывая то, как все происходит, не может быть и речи». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время открытия второго саммита «Крымской платформы».

По его словам, нарративы, которые «Россия пускает о том, что Украина не хочет мира, звучат, мягко говоря, смешно».

«Россия ежедневными атаками, прорывами, наступлениями или потом отступлениями, говорит всем, что они никакие переговоры не видят, кроме «таких», - сказал украинский лидер.