Зеленский: О переговорах с Россией не может быть и речи
«О переговорах с Россией, учитывая то, как все происходит, не может быть и речи». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время открытия второго саммита «Крымской платформы».
По его словам, нарративы, которые «Россия пускает о том, что Украина не хочет мира, звучат, мягко говоря, смешно».
«Россия ежедневными атаками, прорывами, наступлениями или потом отступлениями, говорит всем, что они никакие переговоры не видят, кроме «таких», - сказал украинский лидер.
По его словам, о переговорах россияне не думают и никогда не думали.
«Они приняли решение захватить нашу страну», - констатировал президент Украины.