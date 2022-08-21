Зеленский: Украина сама решит, как будет возвращать Крым

«Украина самостоятельно будет решать, каким путем будет возвращать Крым, который в 2014 году захватила Россия». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита «Крымской платформы».

Он отметил, что Крым - территория Украины, и страна не будет консультироваться с другими государствами мира о способах его возвращения.

«А что касается открытых атак, то Украина не наносит никаких ударов по гражданским объектам. Мы знаем, что мы делаем, мы знаем, где военные объекты. Там украинские военные могут работать по плану», - отметил он.