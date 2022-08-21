ОПЕК+ не намерен сокращать добычу нефти в ближайшее время, пишет Reuters. По данным СМИ, существует вероятность, что подобное решение может быть принято, если на мировой рынок вернется нефть из Ирана.

Агентство отмечает, что нефть из Ирана может вернуться на мировой рынок, если Иран и Запад заключат ядерную сделку.

Отметим, что накануне в ОПЕК+ сообщили, что готовы сократить добычу нефти, если нефть из Ирана, который сейчас под санкциями, будет снова торговаться на мировом рынке, в результате чего избыток нефти вырастет.