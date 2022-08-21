Завтра США объявят о рекордном пакете помощи Украине

Соединенные Штаты Америки на День независимости Украины объявят о выделении рекордного пакета военной помощи на 3 млрд долларов, пишет издание AP со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что администрация США объявит о новом военном пакете именно завтра, 24 августа 2022 года. По их словам, деньги пойдут на финансирование контрактов на поставку дронов, вооружений и другого оборудования.

В отличие от предыдущих пакетов, новое финансирование в значительной степени направлено на то, чтобы помочь Украине укрепить оборонную позицию в среднесрочной и долгосрочной перспективе.