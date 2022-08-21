Макрон призвал мир не идти на компромиссы с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на саммите «Крымской платформы» призвал международное сообщество не проявлять «никакую слабость и дух компромисса» в отношении России, которая продолжает войну в Украине, передает AFP.

«У нас не может быть никакой слабости, какого-то духа компромисса, потому что речь идет о свободе для всех и мире на всех частях земного шара», - заявил он, призвав Россию прекратить военные действия, вывести свои войска со всей украинской земли и избрать дипломатию для восстановления мира.

«Франция и Европейский союз вместе со многими союзниками и друзьями Украины делают все необходимое, чтобы поддержать вашу борьбу», - сказал он, обращаясь к президенту Украины Владимиру Зеленскому. «Наша решительность не изменилась, и мы готовы поддерживать эти усилия в дальнейшем», - подчеркнул Макрон.