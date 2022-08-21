Зеленский развеял слухи об увольнении главнокомандующего ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не планирует переводить главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного с его должности, передает Интерфакс-Украина.

«Не планирую переводить никуда главнокомандующего. Работаем мы одной командой. Очень важно, что работают командующие по разным направлениям. Вы все эти фамилии знаете: и Залужный, и Ковальчук, и Сырский. Все люди знают наших героев. Команда работает», - заявил Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита «Крымской платформы».

На вопрос, как глава государства оценивает деятельность Залужного, Зеленский ответил, что высоко.

«Главная оценка: мы держимся. Следовательно, оценка высока. Когда мы победим, будет самая высокая оценка», - сказал он.