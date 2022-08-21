Зеленский об убийстве Дугиной: Нас она не интересует

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что его не интересует дочь идеолога «русского мира» Дарья Дугина, и ее убийство не является ответственностью Украины. Об этом он сказал во время пресс-конференции после саммита «Крымская платформа».

«Это точно не наша ответственность, это не гражданка нашего государства, нас она не интересует, и она не на территории Украины», - ответил он на вопрос об обвинениях России в причастности Украины к убийству Дарьи Дугиной.

Напомним, что в прошлую субботу в Подмосковье при взрыве автомобиля погибла Дарья Дугина, дочь философа и политолога Александра Дугина. Позже ФСБ России заявила о раскрытии убийства Дугиной и обвинила в нем спецслужбы Украины.